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Україна почне виробництво 155-мм артснарядів, але не раніше другої половини 2024-го – WP
У зв'язку з тим, що допомога від США на $60 млрд заморожена в Конгресі, українські оборонні компанії намагаються налагодити виробництво 155-мм артилерійських снарядів за стандартами НАТО. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на неназваного співрозмовника в державному оборонному підприємстві Укроборонпром.
За інформацією видання, Україна практично не виробляла зброї до повномасштабного вторгнення Росії, але зараз місцева оборонна промисловість "процвітає". Зокрема, як зазначає WP, Україна виробляє безпілотники різних типів, морські дрони, міномети та артснаряди радянського зразка калібру 122 і 152 мм.
Крім цього, українські оборонні компанії намагаються задовольнити потребу Збройних Сил України, налагодивши виробництво155-мм снарядів, необхідних для артилерійських систем, які постачають західні союзники.
Співрозмовник The Washington Post в Укроборонпромі розповів, що виробництво 155-мм артснарядів розпочнеться "не раніше другої половини поточного року". Чиновник, який говорив із журналістами на умовах анонімності, не надав додаткових подробиць.
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