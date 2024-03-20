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АНАЛІТИКА

У Мінфіні повідомили, на що піде транш ЄС на 4,5 млрд євро

17:41 20.03.2024 |

Економіка

 

Держбюджет України отримав перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Залучені кошти допоможуть своєчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Як зазначили в прес-службі, у рамках перехідного фінансування перед Україною на порядку денному стоїть 5 реформ у наступних сферах: управління державними фінансами, боротьба з корупцією, та розвиток бізнес-середовища тощо.

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання таких реформ, та позитивної оцінки Європейської комісії, повідомили в Мінфіні.

Нагадаємо, що Ukraine Facility - це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 - 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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