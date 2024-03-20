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АНАЛІТИКА

Google запускає три безоплатні навчальні програми для українських підприємців

17:16 20.03.2024 |

Економіка

 

Google оголосив про запуск трьох безкоштовних онлайн-програм навчання, спрямованих на допомогу українським компаніям у масштабуванні та захисті від кіберзагроз.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Зростайте з Google: програма для малих бізнесів":

Ця програма розроблена для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток за рахунок розвитку та масштабування свого бізнесу.
100 бізнесів, які пройдуть навчання, отримають можливість взяти участь у менторській програмі від експертів.

"Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу":

Топові українські експерти поділяться практичними знаннями про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту.

"Знаходьте нових клієнтів за кордоном":

Дозволить дізнатися, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача, розробити стратегію виходу на нові ринки.

Навчання буде проходити онлайн, а долучитися можна до однієї, кількох або одразу до всіх програм.
За матеріалами: Економічна правда
 

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