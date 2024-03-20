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АНАЛІТИКА

Ціни на продукти харчування для ЗСУ не будуть вищими за ціни у супермаркетах - ДОТ

 

Генеральний директор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов заявив, що граничні ціни на продукти харчування для ЗСУ не будуть вищими за ціни у супермаркетах.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, раніше граничні ціни на деякі популярні позиції могли бути вищими, ніж у супермаркетах. Проте зараз ДП "ДОТ" встановило граничні ціни на всі продукти харчування, які входять до каталогу закупівель.

"Передбачений механізм, і він буде застосований, щодо зниження цін у разі такого зниження в супермаркетах", - повідомив Жумаділов.
За матеріалами: Економічна правда
 

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