Рада скасувала декларування поштових посилок за кордон вартістю до 1000 євро

Верховна Рада підвищила зі 150 до 1000 євро поріг вартості товарів, які українські підприємці можуть пересилати за кордон у поштових відправленнях без подання митної декларації.

Відповідні поправки до Митного кодексу були враховані в ухваленому сьогодні законопроєкті №9456, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Цим законом вирішено питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування. До внесених змін, обов'язок для подання письмової митної декларації бізнесом існував для товарів вартістю понад 150 євро. Ми збільшили такий поріг до 1000 євро", - пояснив Гетманцев.

На його думку, такі зміни зменшать витрати українського бізнесу та прискорять логістику.

Як повідомлялося, на початку 2022 року Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, підвищивши зі 100 до 150 євро сумарну фактурну вартість товарів у поштових відправленнях, що оподатковуються ПДВ, для одного отримувача - фізичної особи.

Крім того, товари вартістю понад 150 євро, що пересилаються у поштових відправленнях, потрібно декларувати.