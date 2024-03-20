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З 1 квітня підвищуються штрафи для роботодавців за порушення закону про працю

14:10 20.03.2024 |

Економіка

 

У зв'язку зі збільшенням з 1 квітня 2024 року мінімальної заробітної плати до 8000 грн, змінюються розміри штрафів за використання незадекларованої праці. Про це повідомило Головне управління ДПС у Київській області.

Розміри штрафів із 1 квітня 2024 року становитимуть:

→ За допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) "світитиме" штраф у розмірі 10-кратного розміру мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоїли порушення, - 80 000 грн.

→ За оформлення працівника на неповний робочий час чи за трудовим договором із нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу; За виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків буде покарання у вигляді попередження - до юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої - третьої груп.

→ За вчинення аналогічного порушення повторно, протягом 2 років із дня виявлення порушення загрожуватиме штраф у 30-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, - 240 000 грн.

→ За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці "світитиме" 2-кратний розмір МЗП, за кожного працівника, щодо якого скоїли порушення, - 16 000 грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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