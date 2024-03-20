Фінансові новини
- |
- 20.03.24
- |
- 14:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З 1 квітня підвищуються штрафи для роботодавців за порушення закону про працю
14:10 20.03.2024 |
У зв'язку зі збільшенням з 1 квітня 2024 року мінімальної заробітної плати до 8000 грн, змінюються розміри штрафів за використання незадекларованої праці. Про це повідомило Головне управління ДПС у Київській області.
Розміри штрафів із 1 квітня 2024 року становитимуть:
→ За допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) "світитиме" штраф у розмірі 10-кратного розміру мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоїли порушення, - 80 000 грн.
→ За оформлення працівника на неповний робочий час чи за трудовим договором із нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу; За виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків буде покарання у вигляді попередження - до юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої - третьої груп.
→ За вчинення аналогічного порушення повторно, протягом 2 років із дня виявлення порушення загрожуватиме штраф у 30-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, - 240 000 грн.
→ За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці "світитиме" 2-кратний розмір МЗП, за кожного працівника, щодо якого скоїли порушення, - 16 000 грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін вирішив закрити реєстр «міжнародних спонсорів війни»
|ЄС подовжить «економічний безвіз» для України, але з умовами
|Білий дім проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит
|Комітет парламенту Швеції схвалив поставку Україні протитанкових ракет і бойових катерів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З 1 квітня підвищуються штрафи для роботодавців за порушення закону про працю
|Ціни на нафту падають із багатомісячних максимумів, Brent близько $86,5 за барель
|Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу
|Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт, що гарантує військовим соціальний захист
|Київ міг би 1 липня отримати перші виплати із доходів ЄС від російських активів за умови швидкого вирішення питання - єврокомісар
|За програмою «Власна справа» українці отримають від держави ще ₴113 мільйонів
Бізнес
|Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука
|Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині
|Найдорожчий чохол для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max розроблений ШІ та коштує €300 000
|SpaceX створює шпигунську мережу супутників для Пентагона — Reuters
|Кількість IT-фахівців у 2023 р. в Україні збільшилася на 2,7% - IT-Асоціація
|Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню