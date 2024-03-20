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Київ міг би 1 липня отримати перші виплати із доходів ЄС від російських активів за умови швидкого вирішення питання - єврокомісар
13:03 20.03.2024 |
Доходи від заморожених у ЄС російських активів зможуть надійти до України вже 1 липня в разі оперативного узгодження країнами-членами Євросоюзу відповідного рішення, вважає єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс.
"Якщо країни-члени ухвалять рішення швидко, перша виплата може надійти до України вже 1 липня", - заявив він литовській національній телерадіокомпанії, додавши, що процентні доходи могли б надходити до України двічі на рік.
Єврокомісар уточнив, що ці доходи становитимуть собою додаткові кошти для Києва, а не покриття вже наявних зобов'язань ЄС.
"Юристи комісії також впевнені, що зможуть захистити це рішення в міжнародному арбітражі. У результаті у нього є шанс бути остаточно схваленим", - додав Сінкявічюс.
Питання про використання для Києва непередбачених доходів від заморожених російських активів обговорюватимуть на саміті ЄС 21-22 березня.
Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів передбачає, що 90% коштів буде спрямовано до фонду, який покриє витрати на закупівлю озброєнь для України. Решту 10% буде передано до бюджету ЄС і використано для підвищення можливостей власної оборонної промисловості України.
На думку Борреля, відсотки від заморожених російських активів становитимуть приблизно EUR3 млрд на рік.
Коментуючи майбутнє обговорення цього питання на саміті ЄС 21-22 березня, високопоставлений європейський чиновник напередодні заявив журналістам, що діалог буде складним і, ймовірно, не потрапить до підсумкового висновку саміту.
ЄС заморозив близько EUR200 млрд активів російського Центрального банку, які зберігаються в ЄС, після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
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