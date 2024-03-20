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За програмою «Власна справа» українці отримають від держави ще ₴113 мільйонів
12:40 20.03.2024 |
За грантовою програмою «Власна справа» ще 474 українці отримають 113 млн грн від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"474 українці визнані переможцями четвертої у 2024 році хвилі грантової програми «Власна справа» та отримають від держави 113 млн гривень на започаткування або розширення свого бізнесу. Від старту програми її переможцями стали вже майже 15 000 підприємців, в бізнес яких держава інвестує 3,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Серед отримувачів мікрогрантів четвертої хвилі 49% жінок, 40% чоловіків та 11% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (47 осіб), Рівненської області (40 осіб), Київської та Івано-Франківської областей (по 36 осіб) і міста Києва (30 осіб). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці четвертої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 160 осіб, переробна промисловість - 72 особи та тимчасове розміщування й організація харчування - 67 осіб.
Як повідомлялося, проєкт "єРобота" був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
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