Середній розмір допомоги з безробіття становить 4 тис. грн за місяць - директорка Держцентру зайнятості

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявляє, що середній розмір допомоги з безробіття становить 4 тис. грн за місяць.

"За останніми даними, середній розмір виплати допомоги з безробіття невисокий, він становить приблизно 4 тис. грн за місяць. На період воєнного стану максимальний розмір відповідає розміру мінімальної заробітної плати, хоча раніше було півтори мінімальні зарплати. Це впливає на зменшення середнього розміру виплати", - сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також розповіла, що згідно з чинним законодавством, якщо людина відмовляється від двох пропозицій підходящої роботи, її реєстрацію та виплату допомоги з безробіття в центрі зайнятості припиняють.

"У 2023 році припинено реєстрацію майже 19 тис. безробітних через те, що вони відмовилися від двох пропозицій. Це лише 4% від загальної чисельності зареєстрованих безробітних", - розповіла голова відомства.