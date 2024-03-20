Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Середній розмір допомоги з безробіття становить 4 тис. грн за місяць - директорка Держцентру зайнятості

12:15 20.03.2024 |

Економіка

 

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявляє, що середній розмір допомоги з безробіття становить 4 тис. грн за місяць.

"За останніми даними, середній розмір виплати допомоги з безробіття невисокий, він становить приблизно 4 тис. грн за місяць. На період воєнного стану максимальний розмір відповідає розміру мінімальної заробітної плати, хоча раніше було півтори мінімальні зарплати. Це впливає на зменшення середнього розміру виплати", - сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також розповіла, що згідно з чинним законодавством, якщо людина відмовляється від двох пропозицій підходящої роботи, її реєстрацію та виплату допомоги з безробіття в центрі зайнятості припиняють.

"У 2023 році припинено реєстрацію майже 19 тис. безробітних через те, що вони відмовилися від двох пропозицій. Це лише 4% від загальної чисельності зареєстрованих безробітних", - розповіла голова відомства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1338
  0,1594
 0,41
EUR
 1
 42,4641
  0,0171
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8915  0,17 0,44 39,4492  0,19 0,47
EUR 42,2646  0,11 0,26 43,0119  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1400  0,05 0,12 39,1550  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес