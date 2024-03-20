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АНАЛІТИКА

Україна і Британія готуються співпрацювати у сфері пасажирських перевезень

 

Питання співпраці у сфері пасажирських перевезень обговорили представники профільних міністерств України і Великої Британії.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає Укрінформ.

«Зустрівся із міністром транспорту Великої Британії Марком Харпером. У фокусі розмови - співпраця у пасажирських перевезеннях. Досі маємо норму щодо паритетних партнерів для відкриття маршрутів, що невиправдано та абсолютно неефективно для наших перевізників», - наголосив Деркач.

Сторони обговорили також питання підтримки Угоди про лібералізацію вантажних перевезень та взаємодії щодо відновлення цивільних польотів, коли дозволить безпекова ситуація. Окремо під час розмови йшлося про навчання авіаційного персоналу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка створює передумови для розробки функціоналу з реєстрації в електронній черзі легкових автомобілів для перетину кордону.
Ключові теги: Британія
 

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