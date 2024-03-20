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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна цьогоріч залучив до бюджету понад ₴200 мільйонів від оренди

12:04 20.03.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна України із початку 2024 року залучив до державного бюджету понад 200 млн грн від оренди активів, що знаходяться в його управлінні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у колонці виданню Liga.net голова ФДМУ Віталій Коваль.

«За неповний перший квартал 2024 року оренда вже принесла держбюджету понад 200 млн грн. <...> Наразі Фонд має понад 14 тисяч чинних договорів оренди держмайна», - зазначив Коваль.

За його словами, станом на середину березня 2024 року до аукціонів готуються приблизно 40 лотів у різних регіонах України. Їхня сумарна площа налічує 9,4 тис. кв.м.

В поточному переліку найбільше активів зосереджено на Полтавщині - 32 лоти загальною площею понад 5,4 тис.кв.м.

Інші актуальні об'єкти оренди, загальною площею майже 4 тис. кв.м, розташовані по одному у Києві та Київській області, на Дніпропетровщині, Львівщині, Харківщині та Хмельниччині. Також два з них розташовані на Черкащині.

Голова ФДМУ наголошує, що кожен, хто потребує таке майно, може стежити за пропозиціями держави і значно вигідніше орендувати його, ніж у випадку, якби це була нерухомість приватних власників.

Як повідомлялося, Фонд державного майна 11-15 березня провів 12 успішних аукціонів з приватизації, на яких реалізував об'єктів на 29,86 млн грн.
 

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