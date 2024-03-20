Фінансові новини
- |
- 20.03.24
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польські фермери повністю не пропускають фури на двох пунктах
11:59 20.03.2024 |
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину в обох напрямках або взагалі обмежуючи рух на окремих напрямках.
Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його даними, станом на сьогодні блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску.
Демченко зауважив, що "нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі по напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України, а також пропускають на в'їзд в Польщу лише кілька вантажівок за добу по напрямку "Шегині", за минулу добу таких було п'ять".
За його словами, також польські фермери пропускають через ПП "Ягодин" і "Шегині" вкрай малу кількість автівок, які слідують з Польщі в Україну - за минулу добу це 70 та 40 відповідно.
Станом на ранок 20 березня на цих п'яти напрямках у чергах на території Польщі загалом перебуває 850 вантажівок, найбільше - навпроти пунктів пропуску "Ягодин". Легкові автомобілі та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.
Як повідомлялося, польські аграрії у середу проводять великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій Польщі.
Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін вирішив закрити реєстр «міжнародних спонсорів війни»
|ЄС подовжить «економічний безвіз» для України, але з умовами
|Білий дім проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит
|Комітет парламенту Швеції схвалив поставку Україні протитанкових ракет і бойових катерів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З 1 квітня підвищуються штрафи для роботодавців за порушення закону про працю
|Ціни на нафту падають із багатомісячних максимумів, Brent близько $86,5 за барель
|Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу
|Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт, що гарантує військовим соціальний захист
|Київ міг би 1 липня отримати перші виплати із доходів ЄС від російських активів за умови швидкого вирішення питання - єврокомісар
|За програмою «Власна справа» українці отримають від держави ще ₴113 мільйонів
Бізнес
|Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука
|Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині
|Найдорожчий чохол для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max розроблений ШІ та коштує €300 000
|SpaceX створює шпигунську мережу супутників для Пентагона — Reuters
|Кількість IT-фахівців у 2023 р. в Україні збільшилася на 2,7% - IT-Асоціація
|Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню