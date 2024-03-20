Польські фермери повністю не пропускають фури на двох пунктах

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину в обох напрямках або взагалі обмежуючи рух на окремих напрямках.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його даними, станом на сьогодні блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску.

Демченко зауважив, що "нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі по напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України, а також пропускають на в'їзд в Польщу лише кілька вантажівок за добу по напрямку "Шегині", за минулу добу таких було п'ять".

За його словами, також польські фермери пропускають через ПП "Ягодин" і "Шегині" вкрай малу кількість автівок, які слідують з Польщі в Україну - за минулу добу це 70 та 40 відповідно.

Станом на ранок 20 березня на цих п'яти напрямках у чергах на території Польщі загалом перебуває 850 вантажівок, найбільше - навпроти пунктів пропуску "Ягодин". Легкові автомобілі та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Як повідомлялося, польські аграрії у середу проводять великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій Польщі.

Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.