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Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України - Міносвіти
17:17 19.03.2024 |
Визначено перші 72 заклади професійно-технічної освіти, які отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень, повідомляє Міністерство освіти і науки України.
"Трансформація закладів відбувається в межах проєкту "100 майстерень". Уже наприкінці весни вони розпочнуть масштабні оновлення навчальних приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі. Решту 28 профтехів, майстерні яких буде оновлено за кошти міжнародних партнерів і бізнесу, ще обирають", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Зазначено, що проєкт "100 майстерень" - це можливість сформувати якісну та ефективну базу для навчання майбутніх професіоналів.
За даними відомства, найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах: сільське господарство - 14 майстерень; громадське харчування - 10 майстерень; промисловість і машинобудування - 7 майстерень; будівництво та автомобільний транспорт - 6 майстерень, а також за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка.
"Мета проєкту - створити умови для підготовки фахівців, яких сьогодні критично бракує на ринку праці. Водночас дати поштовх для розвитку профтехосвіти загалом", - ідеться в повідомленні.
Серед іншого зазначено, що у 2024 році буде створено дві майстерні за профілем оператор дистанційно керованих апаратів, тобто оператор цивільних дронів, а професію планують ліцензувати також цього року. Зокрема, за цим напрямом майстерні оновлять у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою та Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки.
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