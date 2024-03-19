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АНАЛІТИКА

Кількість резидентів «Дія.City» сягнула 900

15:50 19.03.2024 |

Економіка

 

До "Дія.City" за останні два тижні долучилися український ШІ-стартап Beholder, виробник БпЛА, авіаційних систем і військового обладнання Ukrspecsystems, американська компанія Silvaco, студія веб-дизайну Habitat і творець відеоігор Kava Gaming, повідомило Міністерство цифрової трансформації у вівторок.

Згідно з повідомленням відомства на фейсбук-сторінці у вівторок, загальна кількість резидентів "Дія.City" досягла 900.

Beholder - український ШІ-стартап, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин. Тиждень тому вони залучили майже $1 млн інвестицій від європейського фонду InnoEnergy із фокусом на енергетику, вказало Мінцифри.

Ukrspecsystems - виробник БпЛА, авіаційних систем і військового обладнання. Відомий своїми безпілотниками SHARK і MINI SHARK, які високо оцінюють українські військові. У свої розробки компанія інтегрує ШІ, що дає змогу точніше націлюватися і вдосконалити розпізнавання зображень у режимі реального часу.

Silvaco - американська компанія, яка надає інструменти автоматизації електронних схем для напівпровідників. Компанія має представництва в Північній Америці, Європі, Японії та Азії.

Habitat - студія, що займається веб- і графічним дизайном, а також розробкою брендів. Компанія створила додаток для італійського будинку моди Fendi.

Kava Gaming - компанія, що працює над створенням відеоігор. У портфелі компанії понад 700 проєктів і понад 3 тисячі закритих замовлень. Фахівці компанії створювали 2D і 3D графіку для гри World of Tanks Blitz.

20 лютого Мінцифри повідомляло, що кількість резидентів "Дія. City" досягла 842 компаній.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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