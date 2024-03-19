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Видатки держбюджету зросли у лютому на 83%, на виплати військовим спрямували 80 мільярдів

15:57 19.03.2024 |

Економіка

 

Касові видатки загального фонду держбюджету у лютому зросли до 274,6 млрд гривень, що на 83% більше, ніж у січні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби України.

Зокрема, видатки на оплату праці з нарахуваннями зросли до 104 млрд грн із 75,9 млрд грн у січні. У тому числі на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 80 млрд грн (у січні - 57,4 млрд грн).

Крім того, на придбання зброї, пального та харчування для ЗСУ у лютому спрямували 20,5 млрд. У січні видатки за цим напрямком впали до 1,2 млрд грн.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у лютому спрямували 47,6 млрд грн, на обслуговування державного боргу - 26,1 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам - 23,7 млрд грн.

Як повідомлялося, у лютому до загального фонду державного бюджету надійшло 188,6 млрд грн, переважно завдяки достроковій сплаті дивідендів державними компаніями.

Нагадаємо, доходи загального фонду державного бюджету у січні 2024 року зменшилися до 116 млрд гривень, порівняно із 127,1 млрд грн у грудні минулого року.

Водночас касові видатки загального фонду держбюджету у січні впали до 149,5 млрд гривень. Для порівняння, у грудні 2023 року видатки загального фонду держбюджету становили 401,4 млрд гривень, у листопаді - 285,7 млрд гривень, у жовтні минулого року - 228,5 млрд грн.

Зокрема, видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року впали до 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року (107,8 млрд грн). Видатки на придбання техніки, боєприпасів та продукції оборонного призначення для ЗСУ впали до 1,2 млрд грн, порівняно із 90,8 млрд у грудні минулого року.

При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період. У підсумку, за січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, порівняно з 285 млрд грн у грудні минулого року та 145,1 млрд грн - у листопаді.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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