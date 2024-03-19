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Україна обговорила з ЄБРР питання розвитку експортної спроможності
22:59 18.03.2024 |
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури разом із головою Агентства відновлення обговорили з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку питання експортної спроможності України.
Про це повідомив у Телеграмі голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм, передає Укрінформ.
«Розвиток експортної спроможності України - у фокусі зустрічі голови Агентства відновлення Мустафи Найєма та міністра відновлення Олександра Кубракова з першим віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Юргеном Рігтерінком, керуючим директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та заступницею голови представництва ЄБРР в Україні Іриною Кравченко», - йдеться в повідомленні.
За словами Найєма, під час зустрічі йшлося про розбудову прикордонної інфраструктури, модернізацію контрольно-пропускних пунктів, ремонт стратегічно важливих автошляхів, якими рухаються вантажі.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив пріоритети в українській економіці з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з першим віцепрезидентом Юргеном Рігтерінком.
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