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АНАЛІТИКА

ЕКА підтримало українських експортерів на ₴310 мільйонів - Мінекономіки

22:53 18.03.2024 |

Економіка

 

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) у 2024 році застрахувало сім кредитів на 28 млн грн, виданих українським експортерам, та один договір зовнішньоекономічної діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Для уряду дуже важливо підтримувати українських товаровиробників, які продають свою продукцію на експорт. Це сприяє збільшенню виробництва, а разом із цим і створенню нових робочих місць в економіці. У межах програми Made in Ukraine ми плануємо просувати українські товари на зовнішні ринки, робити все, щоб про українського виробника дізнались якомога більше людей по всьому світу. Українська продукція має стати для споживачів символом якості», - сказав заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

У цьому році послугами Експортно-кредитного агентства скористалися підприємці з шести областей України, які постачають свою продукцію до таких країн, як Німеччина, Італія, США, Молдова та Угорщина.

Найбільший обсяг постачання відбувається за такими товарними групами, як одяг, меблі та продукція переробки овочів.

Як повідомлялось, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» засновано у 2018 році. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів України. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабінет Міністрів України через уповноважений ним орган управління - Міністерство економіки України.

Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з виконанням контрактів ЗЕД, а також надає широкий спектр послуг, що дозволяють посилити кредитну політику українських експортерів та ефективно управляти своїми фінансовими потоками.
 

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