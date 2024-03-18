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Затримки швидкопсувних товарів на кордоні сягнули 7 діб - ЕВА
17:28 18.03.2024 |
Український бізнес продовжує суттєво потерпати від страйків на західному кордоні. Через блокування протестувальників затримки швидкопсувних товарів на кордоні збільшились до 7 діб.
Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація. (ЕВА).
Страйки на кордоні призвели до великих черг на пунктах пропуску як з Польщею, так і з іншими сусідніми країнами. Наразі зберігається масштабне скупчення вантажного автотранспорту на в'їзд та виїзд з України.
Як раніше зазначала асоціація, дії протестувальників впливають на діяльність як експортерів, так і імпортерів.
Серед компаній, що повідомляють про вплив страйків на їхню роботу, 66% ведуть експортну діяльність та 91% - імпортну.
Крім цього, товари, які перевозяться вантажними автомобілями, часто мають обмежений термін придатності, тож будь-який простій призводить до значних фінансових втрат.
За розрахунками ЕВА, загальна сума збитків з початку страйків у перерахунку на одну компанію в середньому становить майже 700 тис євро. До того ж, 98% опитаних Асоціацією компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування.
Також страйк оголосили і місцеві українські перевізники. Останнім часом вони блокують вантажі, що ввозяться в Україну, зокрема, вантажі швидкопсувних товарів (свіже м'ясо та риба, овочі та фрукти), безпосередньо після митної зони, практично на автодорогах.
"Блокуючи вантажівки, страйкарі не лише завдають збитків українським компаніям-імпортерам, а й шкодять європейським компаніям-виробникам", - констатують в асоціації.
Так, через дії протестувальників з обох сторін очікувані терміни доставки збільшились ще на додаткові 11 діб затримки для товарів не харчової групи та 2-7 доби для продовольчої групи, особливо для швидкопсувних товарів.
Асоціація наголошує на важливості забезпечення вільного руху товарів та вантажів через польсько-український кордон, зокрема, швидкопсувних товарів, а також військових та гуманітарних вантажів, палива.
Та у зв'язку з цим звернулась до прем'єр-міністра України та голови Офісу Президента України щодо необхідності забезпечити першочерговий, безперешкодний доступ до перетину кордону як з українського, так і польського боку, визначивши для цих вантажів окрему справедливу чергу.
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