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АНАЛІТИКА

Аукціони на Prozorro.Продажі цьогоріч поповнили бюджети на понад 678 млн грн

17:01 18.03.2024 |

Економіка

 

Із початку 2024 року, станом на 18 березня, на платформі Prozorro.Продажі завершилося 2,8 тис. успішних аукціонів, за результатами яких до бюджетів різних рівнів надійшло понад 678,3 млн грн.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба АТ «Prozorro.Продажі», передає Укрінформ.

За даними АТ «Prozorro.Продажі», лідери за обсягом доходу є мала приватизація державної та комунальної власності (173,5 млн грн), продаж активів банків-банкрутів (162,5 млн грн), продаж майна приватних компаній (109,3 млн грн), продаж майна та активів (96,5 млн грн), аукціони в межах справ про банкрутство (58,1 млн грн).

Ще 1 530 аукціонів знаходяться на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів ще на 1,23 млрд грн.

Станом на 18 березня в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 5,1 тис онлайн-аукціонів.

Як повідомлялося, у лютому в електронній системі Prozorro.Продажі відбулося 400 успішних е-аукціонів із оренди державних та комунальних земельних ділянок, за результатами яких державний та місцеві бюджети отримають понад 32 млн грн.
 

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