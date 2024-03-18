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Аукціони на Prozorro.Продажі цьогоріч поповнили бюджети на понад 678 млн грн
17:01 18.03.2024 |
Із початку 2024 року, станом на 18 березня, на платформі Prozorro.Продажі завершилося 2,8 тис. успішних аукціонів, за результатами яких до бюджетів різних рівнів надійшло понад 678,3 млн грн.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба АТ «Prozorro.Продажі», передає Укрінформ.
За даними АТ «Prozorro.Продажі», лідери за обсягом доходу є мала приватизація державної та комунальної власності (173,5 млн грн), продаж активів банків-банкрутів (162,5 млн грн), продаж майна приватних компаній (109,3 млн грн), продаж майна та активів (96,5 млн грн), аукціони в межах справ про банкрутство (58,1 млн грн).
Ще 1 530 аукціонів знаходяться на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів ще на 1,23 млрд грн.
Станом на 18 березня в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 5,1 тис онлайн-аукціонів.
Як повідомлялося, у лютому в електронній системі Prozorro.Продажі відбулося 400 успішних е-аукціонів із оренди державних та комунальних земельних ділянок, за результатами яких державний та місцеві бюджети отримають понад 32 млн грн.
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