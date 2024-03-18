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Надходження до Пенсійного фонду від ЄСВ відстають від плану на 8,5 мільярда, – Гетманцев

15:44 18.03.2024 |

Економіка

 

Надходження до Пенсійного фонду (ПФУ) за підсумками січня-лютого становили 127,2 млрд грн. Це на 5% (на 5,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, проте менше плану.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За даними голови Комітету, план надходжень від ЄСВ, що є головною статтею доходів ПФУ, не виконано за вказаний період:

у частині ЄСВ, що розподіляється на пенсійне страхування - на 9,9% (недобір 7,6 млрд грн);
у частині ЄСВ, що розподіляється на соціальне страхування у зв'язку із втратою працездатності - на 15,3% (недобір 0,9 млрд грн).

"Не буду розводити зраду, а скажу прямо як є: це пов'язано із меншими видатками бюджету на оплату праці у січні - лютому через необхідність економії в умовах недонадходження зовнішнього фінансування бюджету", - пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що держава є найбільшим платником ЄСВ, у тому числі із зарплат бюджетників і грошового забезпечення військовослужбовців.

Голова Комітету додав, що з тих же причин трансферт з державного бюджету Пенсійному фонду у січні-лютому був меншим на 7,2% (на 3 млрд грн), ніж рік тому.

"У березні-квітні ситуація із бюджетними видатками на оплату працю і пенсійне забезпечення вирівняється, що підтримає доходи ПФУ", - запевнив депутат.

Водночас Гетманцев наголосив, що просідання доходів Пенсійного фонду на початку року не вплинуло не індексацію пенсій на 8% з 1 березня цього року: оновлені пенсії для 10 млн українських пенсіонерів за березень будуть виплачені вчасно і в повному обсязі.
Як повідомлялося, з 1 березня в Україні відбулася індексація пенсійних виплат для понад 10 млн українців. В середньому підвищення становитиме 322 грн, а середній розмір пенсії зросте до 5717 грн.

За оцінками Мінсоцполітики, видатки на виплати пенсій після їх індексації з 1 березня 2024 року зростуть у середньому на 3 мільярди гривень на місяць.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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