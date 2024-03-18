Фінансові новини
- |
- 18.03.24
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З шести десятків індустріальних парків в Україні лише два повністю заповнені
11:52 18.03.2024 |
З шести десятків індустріальних парків в Україні лише два можуть похвалитися повністю заповненими площами, розказав у Facebook народний депутат, заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський. Перший з них знаходиться у Білій Церкві, а другим недавно став Західноукраїнський промисловий хаб біля Тернополя.
Індустріальний парк розташований у передмісті Тернополя, де на 15 гектарах з радянських часів працював мʼясокомбінат. Після приватизації підприємство "утиснулось" до 4,4 га, а решта землі довгий час не використовувалась.
У серпні 2022 року її передали під Західноукраїнський промисловий хаб.
За півтора року його територію заповнили виробничими компаніями "Наша птиця" (перероблення курятини), "Дельта Фуд" (виробництво соусів), "Агропродсервіс" (агропереробка), а також логістичним центром, складами якого користуються шість місцевих та 16 релокованих підприємств.
За словами Киселевського, такий стрімкий розвиток індустріального парку забезпечили кілька складових, на які звертають увагу всі інвестори: 40 000 кв. м реконструйованих промислових приміщень з висотою стель п'ять-десять метрів, власна підстанція на 10 мВт, автошлях міжнародного значення за 300 метрів, пандус та криті рампи європейського зразка біля складів.
На найближчі два роки в цьому індустріальному парку планують будівництво нових промислових площ на 7000-8000 кв. м. Там планують розмістити своє виробництво релоковані зі сходу компанії.
Також у планах відновлення роботи залізничного підʼїзду, який є на межі парку, але поки що не використовується резидентами.
"Стартові витрати на інфраструктуру для індустріальних парків - немалі кошти. У випадку з Західноукраїнським промисловим хабом це понад 120 мільйонів гривень. Але вони вже повертаються податками для громади й держави та прибутками для ініціаторів створення парку", - написав Киселевський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ
|Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ
|Затримки швидкопсувних товарів на кордоні сягнули 7 діб - ЕВА
|Тарифи на зберігання газу в ПСГ України залишаться незмінними до 1 квітня 2025 р. - «Нафтогаз»
|Аукціони на Prozorro.Продажі цьогоріч поповнили бюджети на понад 678 млн грн
|За програмою єОселя понад 8 тисяч родин взяли кредити на житло
|Надходження до Пенсійного фонду від ЄСВ відстають від плану на 8,5 мільярда, – Гетманцев
Бізнес
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню
|Epic просить судової заборони Apple App Store, бо там зовнішні платежі все ще антиконкурентні
|Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
|Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання
|Microsoft відкриває інструмент Copilot GPT Builder для всіх передплатників Pro
|Starship вперше дістався орбіти, але «сісти» в океан не зміг — SpaceX втратила космоліт на підльоті
|Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.