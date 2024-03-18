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З шести десятків індустріальних парків в Україні лише два повністю заповнені

11:52 18.03.2024 |

Економіка

З шести десятків індустріальних парків в Україні лише два повністю заповнені

 

З шести десятків індустріальних парків в Україні лише два можуть похвалитися повністю заповненими площами, розказав у Facebook народний депутат, заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський. Перший з них знаходиться у Білій Церкві, а другим недавно став Західноукраїнський промисловий хаб біля Тернополя.

Індустріальний парк розташований у передмісті Тернополя, де на 15 гектарах з радянських часів працював мʼясокомбінат. Після приватизації підприємство "утиснулось" до 4,4 га, а решта землі довгий час не використовувалась.

У серпні 2022 року її передали під Західноукраїнський промисловий хаб.

За півтора року його територію заповнили виробничими компаніями "Наша птиця" (перероблення курятини), "Дельта Фуд" (виробництво соусів), "Агропродсервіс" (агропереробка), а також логістичним центром, складами якого користуються шість місцевих та 16 релокованих підприємств.

За словами Киселевського, такий стрімкий розвиток індустріального парку забезпечили кілька складових, на які звертають увагу всі інвестори: 40 000 кв. м реконструйованих промислових приміщень з висотою стель п'ять-десять метрів, власна підстанція на 10 мВт, автошлях міжнародного значення за 300 метрів, пандус та криті рампи європейського зразка біля складів.

На найближчі два роки в цьому індустріальному парку планують будівництво нових промислових площ на 7000-8000 кв. м. Там планують розмістити своє виробництво релоковані зі сходу компанії.

Також у планах відновлення роботи залізничного підʼїзду, який є на межі парку, але поки що не використовується резидентами.

"Стартові витрати на інфраструктуру для індустріальних парків - немалі кошти. У випадку з Західноукраїнським промисловим хабом це понад 120 мільйонів гривень. Але вони вже повертаються податками для громади й держави та прибутками для ініціаторів створення парку", - написав Киселевський.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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