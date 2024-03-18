Кабмін втричі збільшив розмір соціальної допомоги дітям загиблих добровольців

Уряд в три рази збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

За ініціативи Мінветеранів уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців. Йдеться про дітей загиблих захисників і захисниць України з-поміж осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад.

Рішення уряду дає змогу вже з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплати з 2361 гривні до 7800 гривень на одного неповнолітнього та до 6100 гривень - на кожного, якщо в сім'ї двоє і більше дітей.