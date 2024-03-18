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АНАЛІТИКА

Інвестори зможуть отримати компенсацію за збудовані об’єкти транспортної інфраструктури - Шмигаль

09:40 18.03.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив рішення, що дозволить інвесторам отримати компенсацію за збудовані об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

Шмигаль пояснив: якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ або електроенергію до свого заводу чи іншого об'єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати.

Окрім того, інвестор тепер матиме можливість отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

«Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива і принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції та нові великі проєкти для нашої економіки», - зауважив очільник уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів запускає програму 25% компенсації вартості сільгосптехніки українського виробництва.
 

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