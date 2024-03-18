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АНАЛІТИКА

Уряд ухвалив створення ще двох індустріальних парків

09:36 18.03.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення індустріальних парків у Рівненській та Львівській областях.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Уераїни Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

За словами Шмигаля, перший - індустріальний парк зі спеціалізацією на промислову переробку, що розташований у Рівненській області. Очікується створення 1400 робочих місць та інвестиції на суму більш як ₴1 мільярд.

Другий індустріальний парк буде створено на Львівщині. Спеціалізуватись він буде так само на переробній промисловості з особливим акцентом на меблевому виробництві. Очікується створення більш як дві тисячі нових робочих місць і більш як ₴2 мільярди інвестицій.

«За останні пів року ми бачимо непоганий прогрес у створенні нових індустріальних парків. Цього року заклали в бюджеті ₴1 мільярд для їх розвитку», - підкреслив Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, індустріальний парк «Смарт тех індастрі» на Полтавщині включений до Реєстру індустріальних парків.
 

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