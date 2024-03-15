Чотири індустріальні парки виключено з Реєстру промпарків

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю ухвалив рішення про виключення з Реєстру індустріальних (промислових) парків чотирьох індустріальних парків, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

За його інформацією, з Реєстру виключено "Перший український індустріальний парк", Bionic Hill, "АзовАкваІнвест" і "Енергія" на підставі "неподання уповноваженому державному органу звітів про функціонування індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль і неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня прийняття рішення про його створення".

Як повідомлялося, "Перший український індустріальний парк" (смт Велика Димерка Київської обл.) і Bionic Hill (Київ) було внесено до Реєстру індустріальних парків у 2016 році, "Енергію" (Миколаїв) - у 2018 році, "АзовАкваІнвест" (Маріуполь Донецької обл.) - у лютому 2019 року.