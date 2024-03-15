Фінансові новини
- |
- 15.03.24
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 р. скоротився на 11,7% - Держстат
22:48 15.03.2024 |
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 року скоротилося на 11,7% порівняно з аналогічним місяцем 2023 року - до $1,678 млрд із $1,9 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Згідно з її даними, експорт товарів з України в січні 2024 року проти січня 2023 року зріс на 8,2% - до $3,4 млрд, імпорт - на 0,7%, до $5,078 млрд.
Держстат уточнив, що в січні-2024 порівняно з груднем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 7,4% - до $3,47 млрд, а імпорту практично не змінився, становивши $5,536 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в січні-2024 року було негативним і становило $2,066 млрд, у грудні-2023 року також зафіксовано негативне сальдо - $2,304 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні 2024 року становив 0,67 (у січні 2023 року - 0,62).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 191 країни світу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%
|У ЄС погодили виділення 5 млрд євро на допомогу Україні
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бронювання від мобілізації: Мінцифри визнало критично важливими 368 ІТ-компаній, забронювали 2600 фахівців
|Чотири індустріальні парки виключено з Реєстру промпарків
|Україна запускає механізм держпідтримки проєктів з великими інвестиціями - Свириденко
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 р. скоротився на 11,7% - Держстат
|ЄС перерахує 4,5 млрд євро макрофіну Україні наступного тижня
|ДОТ оголосив перших переможців тендерів на постачання продуктів харчування для ЗСУ за 13 секторами України
Бізнес
|Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.
|Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів
|В Італії TikTok оштрафували на 10 млн євро за недостатній захист неповнолітніх
|Microsoft запатентувала технологію набору тексту за допомогою погляду
|OpenAI назвала позов Ілона Маска «несерйозним» і продиктованим комерційними інтересами
|Палата представників США підтримала вимогу до TikTok позбутись зв’язку з Китаєм
|Міжнародна цифровізація: Україна стала партнером NIIS