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ЄС перерахує 4,5 млрд євро макрофіну Україні наступного тижня
22:34 15.03.2024 |
Перший транш у межах програми Ukraine Facility в розмірі 4,5 мільярда євро Україна отримає наступного тижня.
Про це, як пише "Європейська правда", оголосив єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ганн.
"Дуже радий прокласти шлях до першої виплати коштів наступного тижня в межах програми Ukraine Facility", - написав Йоганнес у Twitter (X), оголосивши про підписання відповідного рішення.
"Ми підтримуємо Україну і цим самим інвестуємо в нашу безпеку. Багато грошей, але ніщо в порівнянні з жертвами українського народу заради Європи", - додав він.
Міністр фінансів Сергій Марченко подякував єврокомісару за це рішення. "ЄС твердо лишається з Україною. Вдячні за величезну підтримку, яка прокладає шлях до перемоги та всебічного відновлення України", - написав він у Twitter (X).
Нагадаємо, 27 лютого Європарламент ухвалив попередньо узгоджену версію документа, який впроваджує новий механізм підтримки Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки. Наступного дня, 28 лютого, його остаточно схвалила Рада ЄС.
Україна гарантовано отримає перші два транші в межах Ukraine Faciility - 4,5 мільярда євро у березні та 1,5 мільрда євро у квітні, наступні ж будуть прив'язані до плану реформ.
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