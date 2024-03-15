Глава МЗС Молдови прогнозує, що міст до України через Дністер завершать за 2-3 роки

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой вважає, що транскордонний міст через річку Дністер між селом Косеуць і містом Ямпіль може бути завершений за два-три роки.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Міністр, зокрема, згадав про інфраструктурні проєкти з Україною.

"Це міст через Дністер біля Ямполя та кілька мостів через Прут на молдовсько-румунському кордоні, що дозволить нам дійсно стати логістичним центром з допомоги Україні", - сказав він.

Водночас він висловив сумніви в тому, що міст через Дністер реально збудувати ще цього року.

"Щодо таких інфраструктурних проєктів завжди важко робити прогнози. До того ж, за останні 30 років Молдова майже нічого не будувала - і це дуже прикро - ні на кордоні з Україною, ні на кордоні з Румунією", - зазначив Попшой.

Нагадаємо, на початку року посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь у колонці для "Європейської правди" висловив сподівання, що транскордонний міст через річку Дністер між селом Косеуць і містом Ямпіль буде добудований до кінця цього року.

Торік у серпні Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт щодо ратифікації міжурядової угоди з Молдовою про будівництво мосту через Дністер.

Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць у червні 2023 року, а наприкінці липня її ратифікував молдовський парламент.