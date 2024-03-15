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Уряд України має намір прив'язати розрахунок акцизів на тютюнові вироби до євро
16:10 15.03.2024 |
Кабінет Міністрів України має намір схвалити законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби з урахуванням переходу за ставками з гривні до євро з 1 липня 2024 року, повідомив народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк.
"Там передбачається невелике підвищення і перехід зі ставок у гривні до євро з 1 липня 2024 року", - написав він у телеграм-каналі.
Депутат послався на порівняльну таблицю до законопроєкту, підготовлену Міністерством фінансів, щодо чинних тарифів, згідно з якою таке нововведення принесе держбюджету у 2025 році суму в межах приблизно 621 млн грн, у 2026 році - 5 000 млн грн, у 2027 році - 9 379 млн грн, у 2028 році - 13 853 млн грн.
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