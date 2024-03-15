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Україна очікує засідання Ради директорів МВФ щодо 3-го перегляду EFF 21 березня - міністр фінансів

14:03 15.03.2024 |

Економіка

 

Україна виконала всі зобов'язання для третього перегляду програми розширеного фінансування EFF і очікує на позитивне рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) про виділення 4-го траншу близько $900 млн найближчим часом, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми очікуємо засідання ради (директорів) Міжнародного валютного фонду найближчим часом. Мені здається, 21 березня запланована дата такого засідання, на якому ухвалюватимуть рішення щодо України", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Марченка, ці кошти надійдуть негайно після успішного обговорення на раді директорів.

"Поки що ми виконуємо всі зобов'язання. І я не бачу особливих проблем для того, щоб ми продовжували виконувати ці зобов'язання у 2024 році", - наголосив глава Мінфіну, прогнозуючи подальшу співпрацю з МВФ за програмою EFF.

Він також зазначив, що Україна, як і раніше, вважає базовим варіант отримання прямої бюджетної підтримки від США цього року, про що отримує постійні запевнення з американської сторони.

"Сподіваємося, що в нижній палаті (парламенту США) рішення буде знайдено. Для цього зараз є всі підстави. Сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться, це важливо для співпраці з МВФ, для формування пулу партнерів", - зазначив Марченко.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF у розмірі приблизно $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.

В офіційному календарі МВФ питання України на 21 березня поки що відсутнє, хоча джерела агентства "Інтерфакс-Україна" також підтверджують попередню домовленість про розгляд українського питання саме цього дня.

Сенат США в лютому ухвалив законопроєкт щодо додаткових оборонних витрат на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України (з них $7,85 млрд на бюджетну підтримку) і близько $14 млрд для Ізраїлю. Потім документ вирушив на розгляд Палати представників, однак навіть сам факт такого розгляду, як і раніше, під питанням, як і його можливі терміни через небажання спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона ставити це питання на голосування. Зроблена цього тижня спроба обійти спікера і зібрати для цього 218 голосів, застопорилася: під петицією розписалися 177 демократів, які перебувають у меншості, і нові голоси наразі відсутні.

Цього тижня Джонсон заявив, що готує власний законопроєкт, що передбачає допомогу Україні. Водночас він попередив, що він суттєво відрізнятиметься від пакета допомоги іноземним державам у $95 млрд, схваленого Сенатом у лютому.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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