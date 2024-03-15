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Надходження у бюджет від акцизу за лютий зросли на ₴800 мільйонів
23:57 14.03.2024 |
До загального фонду держбюджету України у лютому 2024 року надійшло 8 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.
Це на 10,9%, або на 0,8 млрд грн, перевищує показник за лютий 2023 року. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба України.
«У лютому 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 8 млрд грн. Це становить 101,5 відс. показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,1 млрд грн), та на 0,8 млрд грн, або на 10,9 відс. перевищує надходження лютого минулого року», - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку: по вироблених та ввезених в Україну тютюнових виробах - на 0,3 млрд грн, або 105,1 відс. від доведеного завдання (5,2 млрд грн); по виробленій в Україні електричній енергії - в сумі 0,2 млрд грн, або 131,7 відс. від доведеного завдання (0,6 млрд грн); по виробленій та ввезеній в Україну лікеро-горілчаній продукції на 0,07 млрд грн, або 111,4 відс. від доведеного завдання (0,6 млрд гривень).
Як повідомлялося, у січні-лютому 2024 року надходження (сальдо) до державного бюджету по платежах, що контролюються Державною податковою службою, становили 187,1 млрд гривень, з них у лютому - 120, 5 млрд грн.
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