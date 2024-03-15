Німецький виробник зброї Rheinmetall планує відкрити в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та засобів ППО. Про це повідомляє Le Monde.

"Україна стала для нас важливим партнером, де ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (у продажах) на рік", - сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер на презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік.

Загальний оборот підприємств Rheinmetall у Дюссельдорфі в 2023 році досяг рекордних 7,2 млрд євро, а цього року очікується на рівні близько 10 млрд євро.

"Нам дуже важливо зробити все можливе, щоби підтримати Україну в її боротьбі за виживання. Ми повністю віддані цій відповідальності", - заявив Паппергер.

Акції Rheinmetall злетіли у Франкфурті на 5% після оголошення звіту компанії.

Україна і Німеччина поглиблюють співпрацю з метою створення спільних оборонних підприємств та інтенсифікують роботу щодо реалізації чинних проєктів, підтвердило Міністерство економіки.

"Якщо виробляти навіть половину того, що Україна імпортує для фронту, це додасть 4-5% до ВВП. Тому нам вкрай важливо залучати у сферу виробництва воєнної продукції найкращу експертизу та технології Німеччини. Крім того, важливо напрацювати механізм гарантій для підприємств оборонного комплексу", - сказала міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі із німецьким колегою Робертом Габеком.

У лютому найбільший оборонний концерн Німеччини оголосив про намір побудувати в Україні завод з виробництва снарядів калібру 155 мм. Відповідний меморандум він підписав з українським Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції в Німеччині.

Точні обсяги виробництва не уточнюються, але це буде "шестизначне число", тобто не менше ніж 100 000 боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, неназваний український партнер - 49%.

В Україні компанія вже має спільне підприємство з ремонту військової техніки.

Rheinmetall є провідним оборонним підприємством і одним із найбільших у світі виробників боєприпасів. До 2025 року концерн планує виробляти 10 000 тонн пороху та до 700 000 артилерійських боєприпасів на рік на своїх заводах у Німеччині, Іспанії, Південній Африці, Австралії та Угорщині.