Україна планує за два-три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення - заступник міністра

Перші контейнерні перевезення Українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

"Усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти (контейнери - ІФ-У). Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери - це пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за два-три тижні отримаємо перші заходи", - сказав він під час круглого столу про український експорт, організованому Центром економічної стратегії в четвер.

За його прогнозом, термінали і контейнерні лінії відновлюватимуть роботу поетапно: "спочатку перша лінія, потім друга, а за нею третя".

Ба більше, Васьков зазначив, що рух розпочнеться з фідерних суден, а вже за ними у разі відсутності пригод підуть контейнерні лінії.

Васьков додав, що в Мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці - залізничне поромне сполучення.

За його словами, під залізничні поромні перевезення підпадають усі види вантажів, окрім небезпечних.

Заступник міністра зазначив, що в портах Дунаю вже працюють контейнерні сервіси між Україною і Румунією з порту "Рені" і між Румунією і Туреччиною з порту "Ізмаїл".

Васьков додав, що Українське Дунайське пароплавство готове також до перевезення контейнерів угору Дунаєм, але поки що таких перевезень іще не було.

Загалом, за його словами, у лютому через Дунай пройшли 1,8 млн тонн вантажів - майже 50% від максимуму, досягнутого у 2023 році, а разом з Українським морським коридором перевезення в лютому досягли майже 10 млн тонн, або 75% довоєнного обсягу.