Фінансові новини
- |
- 15.03.24
- |
- 00:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна планує за два-три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення - заступник міністра
22:54 14.03.2024 |
Перші контейнерні перевезення Українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.
"Усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти (контейнери - ІФ-У). Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери - це пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за два-три тижні отримаємо перші заходи", - сказав він під час круглого столу про український експорт, організованому Центром економічної стратегії в четвер.
За його прогнозом, термінали і контейнерні лінії відновлюватимуть роботу поетапно: "спочатку перша лінія, потім друга, а за нею третя".
Ба більше, Васьков зазначив, що рух розпочнеться з фідерних суден, а вже за ними у разі відсутності пригод підуть контейнерні лінії.
Васьков додав, що в Мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці - залізничне поромне сполучення.
За його словами, під залізничні поромні перевезення підпадають усі види вантажів, окрім небезпечних.
Заступник міністра зазначив, що в портах Дунаю вже працюють контейнерні сервіси між Україною і Румунією з порту "Рені" і між Румунією і Туреччиною з порту "Ізмаїл".
Васьков додав, що Українське Дунайське пароплавство готове також до перевезення контейнерів угору Дунаєм, але поки що таких перевезень іще не було.
Загалом, за його словами, у лютому через Дунай пройшли 1,8 млн тонн вантажів - майже 50% від максимуму, досягнутого у 2023 році, а разом з Українським морським коридором перевезення в лютому досягли майже 10 млн тонн, або 75% довоєнного обсягу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС погодили виділення 5 млрд євро на допомогу Україні
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
|Резолюція ЄП: конфісковані гроші РФ - на відбудову України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Надходження у бюджет від акцизу за лютий зросли на ₴800 мільйонів
|Платники податків можуть взаємодіяти з податковою через відеозв'язок
|У газосховищах залишається 8,1 мільярда кубометрів газу - Міненерго
|Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу - Галущенко
|З суто технічних причин росіяни навряд чи зможуть запустити ЗАЕС - Галущенко
|Rheinmetall планує відкрити в Україні щонайменше чотири заводи
|Україна планує за два-три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення - заступник міністра
Бізнес
|Україна відкрила код програми «Дія»
|Європарламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект
|Hyundai представив оновлення для Ioniq 5
|Samsung заявляє, що потрібно ще 3-4 роки, щоб дисплеї Micro OLED з'явилися на ринку
|ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня
|Хірурги провели першу у Великобританії операцію за допомогою гарнітури Apple Vision Pro
|Частка жінок в українському IT зросла до 24%