Великий бізнес задекларував до сплати за 2023 рік майже ₴132 мільярди прибутку

Великим платникам податків за результатами 2023 року нарахували 131,7 млрд грн податку на прибуток, що в 2,8 раза більше, ніж за 2022 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба України.

«Нарахування податку на прибуток за 12 місяців 2023 року склали 131,7 млрд грн, що на 85,0 млрд грн, або в 2,8 раза, більше нарахувань аналогічного періоду минулого року. Слід відмітити досягнення адекватного рівня декларування податку, а саме: нарахування по податку на прибуток зросли в 2,8 раза, при тому, що рівень доходів зріс на 17,2%», - йдеться у повідомленні.

Найбільший вклад в наповнення бюджету зі сплати податку на прибуток за результатами 2023 року забезпечили підприємства наступних галузей економіки:

* фінансова та страхова діяльність - нараховано 72,4 млрд грн, що в 12,2 раза, або на 66,5 млрд грн, більше 2022 року;

* добувна промисловість - нараховано 14,6 млрд грн, що в 2,7 раза, або на 9,1 млрд грн, більше 2022 року;

* оптова та роздрібна торгівля - нараховано 11,2 млрд грн, що в 1,3 раза, або на 2,3 млрд грн, більше 2022 року;

* переробна промисловість - нараховано 8,2 млрд грн, що в 1,9 раза, або на 3,8 млрд грн, більше 2022 року.

За результатами ІV кварталу 2023 року великими платниками задекларовано позитивні нарахування до сплати в сумі 77,7 млрд грн, що на 60,1 млрд грн, або в 4,4 раза, більше ІV кварталу 2022 року та на 56,1 млрд грн, або в 3,6 раза, більше ІІІ кварталу 2023 року.

Зауважується, що за результатами діяльності 2023 року податкова віддача по прибуткових платниках Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків склала 3,84%, що більше 2022 року, і перевищила показники попередніх звітних періодів (довідково: 12 міс. 2022-го - 1,74%, 3 міс. 2023-го - 2,65%, 6 міс. 2023-го - 2,40%, 9 міс. 2023 року - 2,55%).

Як повідомлялося, у 2023 році приріст відшкодованих сум ПДВ бізнесу становив 56% (132,4 млрд грн) порівняно з 2022 роком (84,6 млрд грн).