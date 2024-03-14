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Близько половини українців скоротили витрати на будматеріали та товари для ремонту в 2023 р. - дослідження

17:38 14.03.2024 |

Економіка

 

Близько половини українців у 2023 році скоротили витрати на придбання будівельних матеріалів, товарів для ремонту та DIY - 44% в офлайні, 47% - в онлайн-магазинах, випливає з дослідження споживчої поведінки Deloitte в Україні.

"Майже половина українців зазначає, що купівельна активність щодо частоти придбання будівельних матеріалів, товарів для ремонту, будівництва та DIY зазнала змін, якщо порівняти з попереднім роком. Так, 50% заявили, що рідше купують в офлайн-магазинах, 48% - в онлайн-магазинах", - наведено статистику у звіті.

Згідно з ним, лише 6% опитаних почали частіше купувати будматеріали в офлайн-магазинах, 9% - в онлайн-магазинах. Водночас витрачали більше, ніж 2022 року, на таку продукцію лише 14% (в офлайні) і 13% (в онлайні) респондентів.

Дослідження засвідчило, що традиційні магазини будматеріалів обирають 64% українців, що на 1 в.п. менше, ніж 2022 року. В середньому вони купують товари з зазначеної категорії в офлайн-магазинах 0,7 раза на місяць, середній чек становить 2039 грн, що на 10% більше, ніж попереднього року. В онлайн-магазинах частота покупок становить 0,4 раза на місяць із середнім чеком 1905 грн, що на 1% менше, ніж у 2022 році.

Найчастіше офлайн-магазини для купівлі таких товарів обирають жителі південних областей (70%), найменше - у східних регіонах (37%).

За даними Deloitte, жінки витрачають на купівлю товарів для ремонту в офлайн-магазинах на 51 грн більше за чоловіків, хоча останні купують будматеріали в півтора рази частіше (0,9 раза на місяць). Для онлайн-покупок дані відрізняються: респонденти обох статей здійснюють покупки онлайн з однаковою частотою, хоча 68% опитаних жінок узагалі не купують товарів цієї категорії онлайн.

Зазначається, що офлайн-магазини будматеріалів найчастіше відвідують українці віком 28-42 роки (66%) і 43-57 років (65%). Представники першої групи також найчастіше здійснюють покупки (0,9 раза) і мають середній чек розміром 2155 грн, що на 6% вище за середній в Україні.

Тим часом онлайн-покупки частіше роблять українці 28-42 років (42%), з частотою в середньому 0,6 разу на місяць із середнім чеком 1994 грн, що на 36% більше, ніж у 2022 році.

Витрати внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на будматеріали й товари для ремонту в офлайн-магазинах скоротилися на 40% порівняно з 2022 роком - до 1439 грн. Водночас витрати українців, які виїхали за кордон, зросли на 23% - до 1725 грн.

Крім того, середній чек українців, які проживають у західних регіонах країни, становить 2386 грн, що на 59% вище за попередній рік і на 17% вище за середній в Україні.

Щодо покупок в онлайн-магазинах будматеріалів, українці, чиє місце проживання не змінилося через повномасштабне вторгнення, замовляють будматеріали в інтернеті рідше (0,4 раза), ніж ВПО, які повернулися додому (0,5 раза). Їхні витрати в середньому становлять 1803 грн і 1975 грн відповідно.

Водночас 75% українців за кордоном не купують товари цієї категорії онлайн, що на 19 п.п. більше, ніж жителі міст-мільйонників України (56%). Середній чек під час купівлі товарів для ремонту в онлайн-магазинах у Києві та області майже в 1,5 раза вищий, ніж у середньому по Україні та за кордоном, показало дослідження.

В опитуванні Deloitte, проведеному з 13 до 28 листопада 2023 року, взяли участь понад 1 тис. жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України, крім тимчасово окупованих територій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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