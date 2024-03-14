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АНАЛІТИКА

Інвестиційний гігант BlackRock анонсував створення Фонду розвитку України на $15 мільярдів у Люксембурзі

 

Анонсований у 2023 році Фонду розвитку України (UDF) планують зареєструвати в Люксембурзі, його розмір може сягнути $15 млрд. Про це в інтерв'ю Bloomberg розказав Філіпп Гільдебранд, віцепрезидент інвестиційної компанії BlackRock, яка супроводжує створення фонду.

UDF створюється як національна фінансова установа розвитку, яка доповнить інші міжнародні інституції і збільшить інвестиційні можливості для приватного капіталу для участі в відбудові України.

За словами Гільдебранда, фонд розраховує на початку отримати принаймні $500 млн від інституційних інвесторів і $2 млрд - від приватних. А загалом він розраховує профінансувати щонайменше $15 млрд на відновлення України. Прикладом для UDF буде Кредитна установа для відбудови (KfW), створений у 1948 році в рамках плану Маршалла німецький державний банк розвитку та створений BlackRock у 2021 році фонд Climate Finance Partnership.

Пріоритетними сферами діяльності UDF будуть сільське господарство, промисловість, інфраструктура та енергетика. Він уже розглянув 200 проєктів та обрав 20 із них. Паралельно з фондом існуватиме "установа підготовки проєктів", яка буде шукати нові ідеї для інвестицій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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