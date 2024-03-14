Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони підписало меморандум з одним з найбільших автовиробників Кореї

16:29 14.03.2024 |

Економіка

 

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони підписало меморандум із корейським виробником автомобілів KG Mobility Corp (SsangYong). Йдеться про співпрацю у закупівлі транспорту для потреб Збройних Сил України, повідомило Міністерство оборони.

"Для проведення ефективних закупівель пікапів важливо налагоджувати пряму співпрацю з виробниками. Адже відсутність додаткових посередників при укладанні контракту дозволить нам отримувати найвигідніші ціни та забезпечувати військових більшою кількістю транспорту", - сказала директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Агенція вже напрацювала пропозиції по змінах до законодавства, які дозволять закуповувати пікапи та інші необхідні для потреб ЗСУ товари без сплати акцизу, мита та ПДВ.

У планах - підписання кількох прямих угод з найбільшими виробниками пікапів, аби диверсифікувати ризики та забезпечити найкращі цінові пропозиції.

Довідка

KG Mobility Corporation - корейська машинобудівна компанія, четвертий за величиною виробник легкових автомобілів у Кореї. Штаб-квартира розташована в Сеулі. До 2023 року була компанія відома під назвою SsangYong Motor Company. Назва SsangYong означає "два дракони".

Модельний ряд компанії нині включає позашляховики Korando, Rexton і Musso Pick-up, кросовери Tivoli і Torres.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6854
  0,1024
 0,26
EUR
 1
 42,2870
  0,1313
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5000  0,14 0,36 39,0582  0,14 0,36
EUR 42,0429  0,20 0,48 42,7975  0,18 0,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6800  0,06 0,15 38,7000  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес