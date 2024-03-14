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Міноборони підписало меморандум з одним з найбільших автовиробників Кореї
16:29 14.03.2024 |
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони підписало меморандум із корейським виробником автомобілів KG Mobility Corp (SsangYong). Йдеться про співпрацю у закупівлі транспорту для потреб Збройних Сил України, повідомило Міністерство оборони.
"Для проведення ефективних закупівель пікапів важливо налагоджувати пряму співпрацю з виробниками. Адже відсутність додаткових посередників при укладанні контракту дозволить нам отримувати найвигідніші ціни та забезпечувати військових більшою кількістю транспорту", - сказала директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.
Агенція вже напрацювала пропозиції по змінах до законодавства, які дозволять закуповувати пікапи та інші необхідні для потреб ЗСУ товари без сплати акцизу, мита та ПДВ.
У планах - підписання кількох прямих угод з найбільшими виробниками пікапів, аби диверсифікувати ризики та забезпечити найкращі цінові пропозиції.
Довідка
KG Mobility Corporation - корейська машинобудівна компанія, четвертий за величиною виробник легкових автомобілів у Кореї. Штаб-квартира розташована в Сеулі. До 2023 року була компанія відома під назвою SsangYong Motor Company. Назва SsangYong означає "два дракони".
Модельний ряд компанії нині включає позашляховики Korando, Rexton і Musso Pick-up, кросовери Tivoli і Torres.
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