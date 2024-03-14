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АНАЛІТИКА

НБУ очікує рішення МВФ про четвертий транш EFF за тиждень і загалом $10 млрд зовнішнього фінансування в березні-квітні

15:58 14.03.2024 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ) заявляє про позитивні зрушення в питанні міжнародного фінансування останнім часом, припускаючи отримання його Україною в березні-квітні обсягом понад $10 млрд, зокрема й завдяки позитивному рішенню ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо виділення четвертого траншу до $900 млн за програмою EFF через тиждень.

"Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом і очікує рішення ради директорів фонду за тиждень", - повідомляється у пресрелізі НБУ в четвер.

"У березні-квітні Україна може отримати понад $10 млрд. Активізація надходжень зовнішньої допомоги найближчим часом дасть змогу значно наростити обсяг міжнародних резервів", - додав Нацбанк.

Він нагадав, що наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом EUR50 млрд, і в його рамках уже в березні Україна має отримати перехідне фінансування розміром EUR4,5 млрд, а у квітні - ще EUR1,5 млрд.

За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, до кінця березня також очікується засідання ради директорів Світового банку та виділення ним $1,5 млрд Україні за новим кредитом DPL (на політику розвитку).

"Також у перспективі очікуємо кредит від канадців розміром близько $1,5 млрд", - зазначив представник центробанку.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що, незважаючи на таке масштабне очікуване зовнішнє фінансування, в березні-квітні ризики в цій сфері залишаються.

"Така доволі суттєва сума протягом такого короткого періоду, березень-квітень, на яку ми розраховуємо, жодним чином, на жаль, не нівелює ризиків, у які ми потрапили на початку року з втратою ритмічного надходження функціонування... Потреба, яку має Україна за зовнішнім фінансуванням на 2024 рік, зберігається - це $37 млрд", - зазначив голова НБУ.

Як повідомлялося, у січні-лютому зовнішнє фінансування України впало до $1,2 млрд. Через це міжнародні резерви в січні впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн, а в лютому - ще на 3,8%, або на $1,47 млрд, до $37,05 млрд.

Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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