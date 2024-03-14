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НБУ прогнозує цьогоріч інфляцію близько 5%
14:31 14.03.2024 |
За прогнозом Національного банку, в найближчі місяці інфляція в Україні у річному вимірі залишатиметься в межах цільового діапазону - 5% ± 1 відсотковий пункт.
Про це йдеться в пресрелізі Національного банку за підсумками засідання правління НБУ з питань монетарної політики, повідомляє Укрінформ.
Як зазначається, у лютому інфляція сповільнилася до 4,3% в річному вимірі. Цьому, поміж іншого, сприяли більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних минулорічних врожаїв.
«Базова інфляція також сповільнилася - до 4,5% рік до року. Стійка ситуація на валютному ринку, забезпечена у тому числі заходами монетарної політики та валютного нагляду НБУ, сприяла поліпшенню інфляційних і курсових очікувань. Це обмежувало фундаментальний ціновий тиск. Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні майже нівельована, а курс гривні помірно коливався як в один, так і в інший бік, як і передбачає керована гнучкість обмінного курсу», - йдеться в релізі.
За оцінками НБУ, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та лише помірно пришвидшиться у другому півріччі.
При цьому інфляційний тиск підживлюватимуть поступове зростання доходів українців та підвищені витрати бізнесу в умовах війни.
Натомість фіксація окремих житлово-комунальних тарифів і монетарна політика НБУ, спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і курсової стійкості, й надалі обмежуватимуть зростання споживчих цін.
«Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. Тривала війна гальмуватиме економічне відновлення та ускладнить завдання НБУ щодо утримання інфляції близько до цілі 5% упродовж 2025-2026 років», - визнають в Нацбанку.
Зберігається і ризик недостатності міжнародного фінансування, проте останнім часом у цьому питанні відбулися позитивні зрушення. Активізація надходжень зовнішньої допомоги в найближчий час допоможе, поміж іншого, суттєво наростити обсяг міжнародних резервів.
Водночас актуальними, на думку аналітиків НБУ, залишаються ризики виникнення додаткових бюджетних потреб для підтримання обороноздатності чи покриття значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетиці.
Також існує ризик продовження часткового блокування кордонів з деякими країнами ЄС, що обмежуватиме експорт та підвищуватиме вартість імпорту.
«З іншого боку, можуть реалізуватися і позитивні сценарії. Суттєве розширення потужності морського коридору сприятиме швидшому відновленню українського експорту, а враховуючи підвищення ефективності заходів валютного нагляду, - й збільшенню обсягів валютної виручки. Значний стимул економічному відновленню може надати реалізація масштабних проєктів відбудови України», - наголошується в релізі Нацбанку.
Також останнім часом пожвавилися дискусії про використання на користь України знерухомлених російських активів. Реалізація таких ініціатив може суттєво поліпшити ключові макроекономічні показники
Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у лютому зросли на 0,3% порівняно із січнем, у річному вимірі - на 4,3%.
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