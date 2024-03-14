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АНАЛІТИКА

«єВідновлення»: Українцям виплатили 4 мільярди на ремонт пошкодженого житла

13:08 14.03.2024 |

Економіка

 

Понад 43 тисячі українців отримали 4 млрд грн на ремонт пошкоджених внаслідок війни домівок у межах програми "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Загалом по виплати звернулись трохи більше 78,5 тисячі людей. Найбільше заяв - з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Державну компенсацію за повністю знищене житло - житлові сертифікати - отримали 4250 українців, а 1260 з них - уже придбали нове житло. Середня сума одного житлового сертифікату - 1,8 млн. За цим типом державної допомоги найбільше людей звернулись з Харківської, Київської, Миколаївської, Чернігівської та Донецької областей.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувал програма "єВідновлення", в межах якої компенсацію до 200 тис. грн. на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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