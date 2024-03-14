На соцвиплати у січні-лютому спрямували ₴75,3 мільярда - Мінфін

У січні-лютому 2024 року із державного бюджету на соціальні виплати спрямували 75,3 млрд грн, зокрема у лютому - 38,2 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що із держбюджету за два місяці спрямовано:

* на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду - 42,5 млрд грн, із них у лютому - 21,5 млрд грн;

* на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини - 17,09 млрд грн, із них у лютому - 8,6 млрд грн;

* на підтримку малозабезпечених сімей - 2,2 млрд грн, із них у лютому - 1,2 млрд грн;

* надання пільг і житлових субсидій громадянам - 9,4 млрд грн, із них у лютому - 4,8 млрд грн;

* на соціальний захист дітей та сім'ї - 3,8 млрд грн, із них у лютому - 1,9 млрд грн;

* на соціальний захист осіб з інвалідністю - 0,3 млрд грн, із них у лютому - 0,25 млрд грн.

«Цього року соціальні видатки є другими за величиною видатками після безпеки і оборони. Так, збільшено програму підтримки малозабезпечених родин, майже удвічі збільшено виплати на соцзахист осіб з інвалідністю, продовжуємо допомагати внутрішньо-переміщеним особам. У перші місяці 2024 року Міністерство фінансів продовжило зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов'язання. Вчасно та у повному обсязі забезпечено всі соціальні потреби, продовжимо цю тенденцію і надалі», - прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році в повному обсязі профінансовано із держбюджету соцвиплати на 450,1 млрд грн, зокрема у грудні - 41,6 млрд гривень.