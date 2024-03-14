Фінансові новини
- |
- 14.03.24
- |
- 12:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На соцвиплати у січні-лютому спрямували ₴75,3 мільярда - Мінфін
11:48 14.03.2024 |
У січні-лютому 2024 року із державного бюджету на соціальні виплати спрямували 75,3 млрд грн, зокрема у лютому - 38,2 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що із держбюджету за два місяці спрямовано:
* на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду - 42,5 млрд грн, із них у лютому - 21,5 млрд грн;
* на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини - 17,09 млрд грн, із них у лютому - 8,6 млрд грн;
* на підтримку малозабезпечених сімей - 2,2 млрд грн, із них у лютому - 1,2 млрд грн;
* надання пільг і житлових субсидій громадянам - 9,4 млрд грн, із них у лютому - 4,8 млрд грн;
* на соціальний захист дітей та сім'ї - 3,8 млрд грн, із них у лютому - 1,9 млрд грн;
* на соціальний захист осіб з інвалідністю - 0,3 млрд грн, із них у лютому - 0,25 млрд грн.
«Цього року соціальні видатки є другими за величиною видатками після безпеки і оборони. Так, збільшено програму підтримки малозабезпечених родин, майже удвічі збільшено виплати на соцзахист осіб з інвалідністю, продовжуємо допомагати внутрішньо-переміщеним особам. У перші місяці 2024 року Міністерство фінансів продовжило зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов'язання. Вчасно та у повному обсязі забезпечено всі соціальні потреби, продовжимо цю тенденцію і надалі», - прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році в повному обсязі профінансовано із держбюджету соцвиплати на 450,1 млрд грн, зокрема у грудні - 41,6 млрд гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
|Резолюція ЄП: конфісковані гроші РФ - на відбудову України
|У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європарламент пішов на поступки європейським фермерам: список чутливих українських агротоварів розширять, квоти розрахують за даними 2021-2023 рр.
|На соцвиплати у січні-лютому спрямували ₴75,3 мільярда - Мінфін
|Банкіри в один голос очікують збереження облікової ставки НБУ 15% - опитування
|Гетманцев пояснив, кого податківці перевіряють в першу чергу щодо застосування касових апаратів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.03.24
|У чергах на території Польщі у п’яти заблокованих пунктах пропуску знаходиться приблизно 1050 вантажівок
|САП і НАБУ повідомили про підозру семи особам, які заволоділи 117 млн грн АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабелів
Бізнес
|ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня
|Хірурги провели першу у Великобританії операцію за допомогою гарнітури Apple Vision Pro
|Частка жінок в українському IT зросла до 24%
|S&P 500, Nasdaq знизилися, оскільки інвестори чекають на дані по ІСЦ, ІЦВ
|Mercedes і BMW створили СП з управління мережею зарядок для електрокарів
|Прорив у матричному множенні має призвести до швидших та ефективніших моделей штучного інтелекту
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування