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Гетманцев пояснив, кого податківці перевіряють в першу чергу щодо застосування касових апаратів
10:53 14.03.2024 |
Податківці перевіряють підприємців щодо дотримання закону про застосування Реєстраторів розрахункових операцій. Насамперед, звертають увагу на виторги торговців та кількість найманих працівників.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
"Платникам податків-торгівцям буде цікаво дізнатися, а до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО. Даю інсайд", - зазначив він.
За його словами, критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими, але не виключно:
Незначні виторги субʼєкта господарювання
Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тис. грн для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об'єкту роздрібної торгівлі; не менше 40 тис. грн за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати, тощо є більшим ніж у двічі).
Нульові виторги
Суб'єкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО, але водночас декларують нульові виторги, а також, наприклад, за більшістю операцій, проведених через РРО/ПРРО, було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%).
Мають ризики в оформленні найманих працівників
Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об'єкті.
Як повідомлялося, Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.
РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.
На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.
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