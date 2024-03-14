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У чергах на території Польщі у п’яти заблокованих пунктах пропуску знаходиться приблизно 1050 вантажівок
09:57 14.03.2024 |
Рух вантажних автотранспортних засобів у бік Польщі здійснюється лише на пункті пропуску «Краківець», водночас ПП «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» і «Шегині» залишаються заблокованими.
Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
«Польські фермери продовжують блокувати п'ять напрямків - це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» та «Шегині», - сказав він.
За словами Демченка, рух вантажівок відбувається лише у пункті пропуску «Краківець», який польські фермери розблокували з 8 на 9 березня.
«Ми мали попередню інформацію, що вони планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося», - додав речник ДПСУ.
Демченко також розповів, що поляки на заблокованих пунктах пропуску пропускають деяку кількість вантажівок, зокрема через «Шегині» минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.
Наразі у чергах на території Польщі у п'яти заблокованих пунктах пропуску знаходиться приблизно 1050 вантажівок. Водночас у розблокованому ПП «Краківець» на можливість проїзду очікує близько 500 вантажних автомобілів.
Водночас з боку України у напрямку Польщі рух вантажівок на п'ятьох напрямках повністю заблокований.
Разом з тим легкові автомобілі і автобуси, якими перетинають кордон звичайні громадяни, не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки, повідомив Демченко.
Як повідомлялося, Київ закликав Варшаву забезпечити безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів на польсько-українському кордоні.
Днями консул генерального консульства України в Любліні Сергій Царук здійснив поїздку до пункту пропуску «Дорогуськ - Ягодин», де під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.
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