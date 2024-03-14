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АНАЛІТИКА

Міжнародна цифровізація: Україна стала партнером NIIS

 

Україна стала партнером Північного інституту інтероперабельності (NIIS), до якого входять Фінляндія, Естонія, Ісландія та Фарерські острови. Нове партнерство дасть змогу обмінюватися досвідом і спільно допомагати іншим державам цифровізуватися.

Як ідеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації, NIIS впроваджує технологію X-Road.

Зокрема, координує, розробляє та перевіряє вихідний код X-Road. Північний інститут інтероперабельності відповідає за документацію та технічні вимоги, бере участь у міжнародній співпраці, а також займається сертифікаціями й навчанням для третіх сторін.

"NIIS відіграє важливу роль у впровадженні інновацій у цифровому уряді та сприяє транскордонному співробітництву. Ми раді можливості співпрацювати з NIIS, щоб разом формувати прогресивне майбутнє. Це честь для нашої команди, адже ми, в Україні, маємо безпосередній досвід впровадження X-Road ("Трембіта")", - зазначила заступниця міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Для України це послідовний крок у сфері міждержавної цифрової дипломатії та вивчення найкращого світового досвіду.

Нещодавно уряд ухвалив постанову про відкритий код "Дії". Тепер його зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки.

Партнерство з NIIS сприятиме розробленню спільних цифрових рішень.

Представники Мінцифри увійдуть до робочої групи з технічних питань. Вони братимуть участь в обговореннях щодо майбутніх розробок X-Road або окремих компонентів інфраструктури цифрового уряду.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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