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Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі
23:14 13.03.2024 |
Європейський парламент проголосував за проведення переговорів з Радою ЄС щодо продовження лібералізації торгового режиму з Україною до 5 червня 2025 року.
Відповідне рішення було проголосоване в середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту після позитивного голосування доповіді депутата від Литви Сандри Калнієте (група європейських народників), у якій, підтримавши пропозицію Європейської комісії, було внесено поправки з метою посилення гарантій для фермерів ЄС.
Зокрема, як повідомляє пресслужба Європейського парламенту, законодавство надає Комісії право вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні в разі значних збоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт, включно з екстреним гальмуванням для особливо чутливої сільськогосподарської продукції.
"Депутати Європарламенту також проголосували за внесення поправок у пропозицію Комісії щодо включення більш чутливих продуктів і ширшої вихідної дати для розрахунку середніх обсягів", - уточнили в Європарламенті.
З метою проведення переговорів із Радою ЄС депутати Європарламенту повернули доповідь до Комітету з міжнародної торгівлі.
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