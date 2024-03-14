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АНАЛІТИКА

Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

 

Європейський парламент проголосував за проведення переговорів з Радою ЄС щодо продовження лібералізації торгового режиму з Україною до 5 червня 2025 року.

Відповідне рішення було проголосоване в середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту після позитивного голосування доповіді депутата від Литви Сандри Калнієте (група європейських народників), у якій, підтримавши пропозицію Європейської комісії, було внесено поправки з метою посилення гарантій для фермерів ЄС.

Зокрема, як повідомляє пресслужба Європейського парламенту, законодавство надає Комісії право вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні в разі значних збоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт, включно з екстреним гальмуванням для особливо чутливої сільськогосподарської продукції.

"Депутати Європарламенту також проголосували за внесення поправок у пропозицію Комісії щодо включення більш чутливих продуктів і ширшої вихідної дати для розрахунку середніх обсягів", - уточнили в Європарламенті.

З метою проведення переговорів із Радою ЄС депутати Європарламенту повернули доповідь до Комітету з міжнародної торгівлі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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