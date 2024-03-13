Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Онлайн-шопінг стає все більш популярним серед українців – дослідження Deloitte

17:08 13.03.2024 |

Економіка

 

У 2023 році частота онлайн-замовлень збільшилась на 12%: найчастіше в інтернеті українці купують електроніку та побутову техніку (26%), косметику та парфумерію (19%), а також одяг та взуття (17%).

Про це йдеться в дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.

При цьому офлайн залишається важливим форматом купівлі в житті українців, кажуть в "Делойт".

"Якщо порівнювати з 2022 роком, коли через повномасштабне вторгнення та питання безпеки частота офлайн-покупок суттєво скоротилася до 50%, то цього року спостерігається відновлення: кількість покупок збільшилась на 9%. Найчастіше в традиційних магазинах купують їжу (85%), алкогольні напої (79%), товари для дому та побутову хімію (72%)", - йдеться в дослідженні.

При цьому опитування свідчить, що у 2023 році тенденція економити серед українських споживачів збереглася.

Онлайн-шопінг стає все більш популярним серед українців – дослідження Deloitte

 

"Залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців. Попри те, що показник все ще високий, спостерігається позитивна динаміка, якщо порівняти з 2022 роком (47%-86%). Найменше економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.

Щодо продуктів харчування, які становлять значну частку чека українців, то витрати в цьому сегменті зросли у 32% споживачів. Значна частина українців купує їжу (47%) та ліки (43%) про запас", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2023 році скоротилось відвідування ресторанів і барів: 55% опитаних роблять це значно рідше, що на 24 в.п. менше, ніж у 2022 році. Натомість зростає популярність приготування їжі вдома (50%), найбільше це стосується тимчасово безробітних (53%), фрилансерів (72%) і тих, хто займається домогосподарством (59%).

Дозвілля продовжує бути не в пріоритеті витрат - 65% респондентів економлять на розвагах поза домом, а 58% рідше відвідують кінотеатри та концерти. Натомість онлайн-розваги стають все більш популярними: 32% українців збільшили витрати на перегляд ТБ та стримінгових каналів, додає "Делойт".

Онлайн-шопінг стає все більш популярним серед українців – дослідження Deloitte
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,7878
  0,2954
 0,77
EUR
 1
 42,4183
  0,3769
 0,90

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3630  0,16 0,43 38,9193  0,22 0,57
EUR 41,8400  0,16 0,39 42,6200  0,21 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7400  0,25 0,65 38,7600  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес