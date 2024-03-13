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Дві третини бюджету українці витрачають на їжу та обов'язкові платежі – дослідження Deloitte
17:05 13.03.2024 |
Показник витрат українців на продукти харчування і обов'язкові платежі сягає 66%, шо понад удвічі більше, ніж середній світовий показник.
Про це йдеться в дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.
"Цього року було проведено порівняння споживацьких настроїв українців з настроями споживачів у Німеччині, Польщі, США, Канаді, ПАР та із середнім світовим показником.
Українці найбільше серед жителів інших країн, у яких проводилось дослідження, витрачають на продукти харчування та обов'язкові платежі. Цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Україна - єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%", - йдеться у повідомленні.
При цьому, за результатами дослідження, українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування.
Найбільш помітна різниця у розподілі бюджету на такі категорії:
* Дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час як жителі Німеччини - 17%, Польщі - 15%, США - 19%, Канади - 15%, ПАР - 17%.
* Електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку: українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, жителі Німеччини - 10%, Польщі - 12%, США - 12%, Канади - 10%, ПАР - 14%.
У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров'я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн, додають в компанї.
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