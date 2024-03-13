Фінансові новини
- |
- 13.03.24
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українська промисловість у листопаді-лютому 2023/24 рр. збільшила споживання е/е на 23%, населення - 12% - Міненерго
16:48 13.03.2024 |
За чотири місяці опалювального періоду 2023-2024 років обсяги споживання електроенергії українською промисловістю сягнули майже 9,38 млрд кВт-год, що на 23% більше, ніж спожито в листопаді-лютому 2022-2023 років (7,61 млрд кВт-год).
"Завдяки стабільній роботі енергосистеми українська промисловість під час опалювального сезону збільшила споживання е/е на 23%", - повідомило Міністерство енергетики України в середу.
Водночас у листопаді 2023 року зростання становило проти аналогічного періоду попереднього року 25,75%, у грудні - 37,56%, у січні 2024 року - 27,58%, у лютому - 6,17%.
"Розвиток промисловості та економіки неможливий без стабільної роботи енергосистеми. Це забезпечено насамперед завдяки масштабним ремонтам в енергетиці, які триватимуть і надалі, та нашими військовими, які захищають інфраструктуру від ворожих атак", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
За зазначений період також збільшилися майже на 12% обсяги споживання е/е населенням - 12,64 млрд кВт-год проти 11,3 млрд кВт-год.
За даними Міненерго, загалом за листопад-лютий 2023/2024 років українські енергогенерувальні підприємства виробили понад 41,53 млрд кВт-год е/е, що на 16% перевищує обсяг виробництва за аналогічний період осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2022/2023 років.
Більше ніж половину цієї е/е виробили українські АЕС - 22,17 млрд кВт-год, що на 22% більше, ніж за чотири місяці попереднього ОЗП.
Водночас ГЕС збільшили виробництво е/е на 7,5% - до 4,16 млрд кВт-год, ТЕС - 10% - до 13 млрд кВт-год і ВДЕ - 25% - до 2,03 млрд кВт-год.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро
|Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
|У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови
|САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Онлайн-шопінг стає все більш популярним серед українців – дослідження Deloitte
|Дві третини бюджету українці витрачають на їжу та обов'язкові платежі – дослідження Deloitte
|Українська промисловість у листопаді-лютому 2023/24 рр. збільшила споживання е/е на 23%, населення - 12% - Міненерго
|Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску «Дорогуськ» для вантажівок
|Державний оператор тилу уклав 87 договорів на ₴12 мільярдів
|Нафта прискорила зростання, Brent наблизилася до $83 за барель
Бізнес
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування
|Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом