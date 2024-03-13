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Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску «Дорогуськ» для вантажівок
16:08 13.03.2024 |
Польські фермери заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску "Дорогуськ" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на лідера польських протестувальників.
"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії", - сказав лідер протестувальників.
Після 14:00 за київським часом фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі.
Проте протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади. Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.
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