Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску «Дорогуськ» для вантажівок

Польські фермери заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску "Дорогуськ" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лідера польських протестувальників.

"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії", - сказав лідер протестувальників.

Після 14:00 за київським часом фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі.

Проте протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади. Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.