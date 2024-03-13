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Державний оператор тилу уклав 87 договорів на ₴12 мільярдів
14:26 13.03.2024 |
За три місяці роботи Державний оператор тилу (ДОТ) уклав 87 договорів на суму 12 млрд грн. Завдяки конкурентним торгам ДОТ вдалося заощадити 2,9 млрд грн порівняно з цінами до початку його роботи.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Державного оператора тилу.
«За три місяці роботи Державний оператор тилу оголосив 144 процедури на закупівлю товарів для Збройних сил України. З них 95% було оголошено через електронну систему Prozorro. 5% складає процедура прямих договорів, яка була використана у разі доведення потреби як нагальної, тобто такої, що через стислі строки не дозволяє провести процедуру з використанням Prozorro», - повідомили в ДОТ.
Зокрема, станом на 11 березня ДОТ уклав 87 договорів на 12 млрд грн. З них - 55 за напрямом речове забезпечення, 2 - на постачання одноразового посуду та 30 договорів - на постачання пально-мастильних матеріалів.
Як зазначили в пресслужбі, завдяки конкурентним торгам ДОТ вдалося зекономити 2,9 млрд грн порівняно з цінами до початку роботи Державного оператора тилу. По речовому забезпеченню економія становила 10%, по пально-мастильних матеріалах - 26%.
Загалом на початок березня постачальники доставили ЗСУ 52% товарів від закупленого обсягу. При цьому 23% товарів від укладених договорів на речове майно вже поставлено. По ПММ цей показник становить 72%.
Як заявили в ДОТ, що перші поставки харчування очікуються з 1 квітня. Наразі ДОТ уклав договори на постачання харчування за результатами першого раунду збору комерційних пропозицій. Договори були укладені в межах чинного законодавства без використання електронної системи із компаніями - виробниками харчової продукції.
Другий раунд збору комерційних пропозицій був оголошений 11 березня. Звіт про укладені договори включно із назвами компаній будуть оприлюднені в системі Prozorro до кінця тижня, пообіцяли в ДОТ.
Як повідомляв Укрінформ, згідно з новим принципом закупівель Міноборони, для забезпечення ЗСУ всім необхідним створені два державних підприємства: «Державний оператор тилу» і «Агенція оборонних закупівель». Обидва вони працюють за сучасними корпоративними стандартами і орієнтуються на підходи, які практикують у НАТО.
Державний оператор тилу проведе закупівлі для армії у 2024 році на загальну суму близько 95 млрд грн, комісія закупівельного агентства при цьому становитиме 0,4%.
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